Sony ukázalo PS5 a next-gen hry, design nepřekvapil

I do světa her bohužel zasáhl nejen nový koronavirus a nemoc Covid-19, ale také aktuální protesty šířící se po celém světě, do nichž se mnohé herní i jiné společnosti nechaly dobrovolně zatáhnout a i Sony se rozhodla, že svou prezentaci konzole PlayStation 5 odsune. Ta nakonec byla včera na Internetu odstreamována, ale pokud šlo o samotný hardware, ten byl stejně upozadněn a ukázán na konci cca hodinového streamu:

Nicméně hlavní hardwarové specifikace konzole PlayStation 5 už byly odhaleny a stejně tak i podrobnosti o tom, co bude patřit mezi nejdůležitější technologické novinky . Vedle toho už Sony prezentovala i nový herní ovladač , takže jsme už stejně v podstatě čekali jen na to, jak bude nová konzole vypadat.

Její prototyp působil tak, že půjde o energeticky velice žravé zařízení, které bude potřebovat i výkonné chlazení, ovšem konečný design na to ani nevypadá. Máme tu obvyklou "věž" vyvedenou tentokrát v kombinaci bílé a černé barvy s modrým podsvícením, což ostatně šlo očekávat vzhledem k designu nového ovladače .

K dispozici pak budou dvě verze, a sice základní PlayStation 5 s rozšířeným tělem s optickou mechanikou a pak PS5 Digital Edition, kde se budeme spoléhat jen na digitální distribuci her. A jak ukazuje další obrázek, PS5 bude možné provozovat i v poloze ležmo.

Sony se pak v prezentaci zaměřilo především na exkluzivity a také na hry, jež se dočkají vylepšené verze schopné alespoň částečně využít nový výkonný hardware. To bude i letitý titul Grand Theft Auto V, který ve verzi pro PS5 přijde na trh v příštím roce. A na jaké hry se můžeme z hlediska pokročilé grafiky obzvláště těšit?

Může to být především nový Horizon Forbidden West, Demon's Souls, Resident Evil Village či Spider-Man: Miles Morales.

O Sony PS5 se také mluví jako o konzoli, která bude tentokráte dražší než konkurenční Xbox, takže dozvěděli jsme se něco i o tomto tématu? Bohužel ne, ostatně na to je ještě brzy.

