S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: nový příběhový trailer, kde se ukazuje Strider

Nejprve začneme tím hlavním, novým příběhovým trailerem na velmi očekávanou FPS střílečku S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, v kterém se ukazuje Strider , jehož si fanoušci tohoto herního světa mohou pamatovat ze hry S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat z roku 2010:

Dále stojí za pozornost vzkaz, který trailer doprovázel, kde Yevhen Grygorovych, CEO vývojářského studia GSC Game World, nejdříve poděkoval všem fanouškům původní hry, že u ní dlouhé roky vytrvali a dodávali jim motivaci ve tvorbě druhého dílu. Dále komentuje fakt, že S.T.A.L.K.E.R. 2 byl teď na PC Gaming Show oceněný coby nejvíce očekávaná hra pro PC. A také co všechno museli za ty roky překonat. Na závěr dodává, že s tím, jak válka na Ukrajině pokračuje, kdy se i někteří jejich kolegové zapojili do obrany země, se ze hry stal národní projekt, který vnímají jako demonstraci "nezlomitelného ducha Ukrajiny":

Yevhen Grygorovych | ENG:

"S.T.A.L.K.E.R. 2 stands as the biggest and most complex game in our lives. It was ambitious from the beginning, but evolved into an ultimate challenge. It holds extreme significance and a deeply personal connection for us, crafted amidst the most stressful conditions imaginable, including the pandemic, war, relocation, cyber attacks, life threats and more. Additionally, it's about the legacy. S.T.A.L.K.E.R. began as a PC franchise and has always been loyal to the PC community. Receiving this award at the PC Gaming Show feels like a confirmation that we will remain true to our vision and truths."

Yevhen Grygorovych | CZ překlad:

"S.T.A.L.K.E.R. 2 je největší a nejvíce komplexní hra v našich životech. Od začátku to byl ambiciózní projekt, ale stalka se z toho ultimátní výzva. Má pro nás mimořádný význam a hluboce osobní spojení, vytvořené v nejvíce stresových podmínkách, jaké si lze představit, včetně pandemie, války, přemístění, kybernetických útoků, výhružek smrtí a dalšího. Je to otázka dědictví. S.T.A.L.K.E.R. začínal jako franšíza pro PC a vždy byl loajální k PC komunitě. Získání tohoto ocenění na PC Gaming Show je pro nás potvrzením toho, že zůstaneme věrni své vizi a přesvědčením."

Hra je vyvíjena v Unreal Enginu 5 a více si o ní můžete přečíst v našich dřívějších článcích: