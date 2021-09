Steve Wozniak má novou společnost pro čištění orbity od vesmírného smetí

Steva Wozniaka asi není třeba zvlášť představovat. Tento spoluzakladatel firmy Apple si nyní založil novou společnost zvanou Privateer Space, která bude dle jeho tweetu jako žádná jiná. Na YouTube se také objevilo nové video pod kanálem Privateer, který zatím neobsahuje nic jiného.

Nové video se dá označit za veskrze motivační materiál, který vysvětluje, že jsme lidé žijící na jedné planetě a měli bychom se starat o to, aby další generace byly lepší než my. Ani z tohoto videa se tak nedozvíme nic o tom, co by Privateer Space měla dělat, i když jistý náznak už tu je. Sám Wozniak ovšem zaměření své firmy, její zákaznickou orientaci a nabídku zatím drží v tajnosti.

Nicméně nejen v Čechách se všechno vykecá. V tiskové zprávě vztahující se k 3D tiskárně využívající titanové slitiny totiž bylo uvedeno, že Steve Wozniak vidí možnosti jejího využití i v leteckém a kosmickém průmyslu, přičemž byl označen za spoluzakladatele firmy Privateer Space, která se bude zabývat výrobou satelitů určených pro monitorování a likvidaci objektů ve vesmíru. Pak nám už dává smysl sdělení ve videu, v němž zaznívá i výzva, abychom se dobře starali o to, co máme.

A pak ještě můžeme najít v popisku videa větu o tom, že Privateer Space bude pracovat na tom, aby "byl vesmír bezpečný a přístupný celému lidstvu". Zaměření firmy je tak už naprosto jasné, ale velká otázka je, jakým způsobem by měly satelity této firmy likvidovat vesmírné smetí, jehož celkový objem na nízké orbitě (do výšky 2000 km nad zemí) NASA odhaduje až na 6000 tun.

Uvidíme, zda nám Woz brzy neprozradí více, když už nemá smysl se tvářit tajemně. Víme jen, že Wozniak měl vystoupit na právě probíhající konferenci AMOS na Havaji, ovšem pokud jde o plány firmy Privateer Space, mluvit má jen pro uzavřenou společnost.



