Tiger Lake spatřen s turbem 5 GHz, Rocket Lake zase se 6 jádry

Máme to tak hezky rozdělené na mobilní Tiger Lake a desktopové Rocket Lake, přičemž v posledních dnech se začaly objevovat známky toho, že Intel už pilně testuje jejich inženýrské vzorky, takže lze předpokládat jejich dokončení v průběhu následujících měsíců.

Nejdříve se podívejme na záznam procesoru, který sice nebyl jasně identifikován, ale vylučovací metodou dojdeme právě k Tiger Lake. Jde především o zmíněnou mobilní grafiku 12. generace (čili Xe), kterou mají mít právě 10nm+ procesory Tiger Lake. Ukazuje se také počet 4 fyzických jader a 8 logických a pak především takty - základní 2,3 GHz a turbo přes 5 GHz.

Nedávno jsme se přitom podívali na prototyp Tiger Lake , který běžel na základní frekvenci 2,8 GHz, což není na jeho třídu vůbec špatné. Nyní se přidává i vysoké turbo a je tu další známka toho, že vylepšený 10nm proces na tom už s dosažitelnými takty bude mnohem lépe než jeho první generace.

Procesory Tiger Lake navíc už nabídnou vylepšená jádra Willow Cove, která mají nabídnout výrazně vyšší výkon na takt v porovnání se Sunny Cove v procesorech Ice Lake, takže Intel se může letos opět ocitnout na koni, alespoň co se týče mobilních platforem. Vůbec špatně totiž nevypadá ani výkon iGPU generace Xe , které Tiger Lake nabídnou. Jak dobře ale budou dostupné a za jakou cenu, to už je zcela jiná písnička.

V případě desktopů můžeme na 10nm procesory zatím zapomenout a namísto nich očekáváme další 14nm generaci, a to Rocket Lake-S. Ta dle dostupných informací nabídne maximálně 8 fyzických jader, čili o dvě méně než Comet Lake-S, ovšem už nepůjde o architekturu Skylake, ale nejspíše právě Willow Cove.

Lze tak očekávat, že spotřeba nebude nízká, ale výkon architektury výrazně naroste a snad přinejmenším dorovná handicap dvou chybějících jader. Rocket Lake-S by tak mohly být to pravé pro herní sestavy, v jejichž případě už může být zákazníkům vcelku jedno, jestli mají 8C/16T, nebo 10C/20T procesor, ovšem nebude jim jedno to, jaký IPC výkon daná jádra nabízejí.

Z druhého záznamu tak můžeme jasně identifikovat desktopový Rocket Lake-S, a to s takty 3,5 až 4,1 GHz na 6 fyzických jádrech s Hyperthreadingem. Lze předpokládat, že takty ještě porostou, což může ostatně platit i pro Tiger Lake.

Pokud tak máme v září očekávat souboj Ampere a Navi 2X , pak ve zbytku roku se utkají ještě Microsoft a Sony na poli herních konzolí a snad nejpozději na sklonku roku přijde řada na Intel Rocket Lake a Tiger Lake vs. AMD Ryzen 4000 (CPU se Zen 3 i APU se Zen 2).

