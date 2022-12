Trampoty startupů: Lucid prochází produkčním peklem, Sono nemá peníze

S přechodem na elektřinu se objevilo obrovské množství startupů, které chtějí také prodávat auta. Nejznámější je v tomto Tesla od Elona Muska, jemuž se často vytýká, že naslibuje hory doly a má obrovská zpoždění, která by si nikdo jiný nedovolil. Jak se ale ukazuje, nejde o vůbec nic neobvyklého. Dokonce i takový Volkswagen odkládá svůj Project Trinity o 2-4 roky , Apple, nejhodnotnější firma na světě, podle zákulisních informací se svým autem nabírá 2leté zpoždění , Dyson, velmi známý výrobce vysavačů a jiné techniky, který by neměl mít nouzi o peníze, v tom bez výsledku utopil 500 mil. liber a projekt odpískal . Zpoždění nabírají i další konkurenční startupy, mnohdy mají i jiné potíže. Lordstown Motors vyměnil vedení kvůli podezřelým objednávkám a první kusy spatřily světlo světa o 2 roky později, než měly. A takto bychom mohli pokračovat dále.

Potíže má i společnost, která v minulosti dostala obří investici 1 mld. USD od investičního fondu PIF ze Saúdské Arábie. Stejně jako u Tesly, i zde se prochází produkčním peklem. Projekty mohou shořet na mnoha problémech, ale tím nejvíc kritickým je poslední krok, rozběhání velkosériové výroby. A tady má Lucid velký problém. Dodávky čítají stále jen nižší tisíce vozů a do konce roku by to mělo být cca 6-7 tisíc aut. Přitom první fáze továrny má mít kapacitu 34 tisíc aut ročně (druhá počítá se 400 tisíci). Má tedy naprosto ten samý problém jako Tesla před 5 lety a dotace na EV ani zde nejsou tím, co by firmě zrovna pomáhalo. Firmu totiž nesráží na kolena nedostatek objednávek, ale naopak neschopnost vyrobit dostatek aut (je objednáno 30 tisíc kusů). Je však logické, že o tyto objednávky firma nechce přijít, přestože je při dnešním tempu výroby vyprodáno na cca 4 roky dopředu.