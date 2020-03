TSMC už má plně zarezervovaný 5nm proces

Loni v září jsme se tak dozvěděli, že TSMC nestíhá vyrábět 7nm čipy , a na základě toho se značně prodloužily čekací lhůty, a to na trojnásobek. Ať je tento samotný údaj opravdu pravdivý, nebo ne, bezpečně víme, že 7nm linky firmy TSMC byly a jsou velice vytíženy. Ostatně tu jsou i další zprávy, dle nichž TSMC mohutně investovalo do rozšíření výroby 7nm procesem a rovněž do budoucí 5nm výroby. A také dobře víme, že AMD a ostatní se jen třesou na to, až Apple v tomto pololetí opustí 7nm linky a uvolní kapacitu, kterou si ihned rozeberou. Právě Apple přejde na 5nm proces firmy TSMC jako snad vůbec první.

Dle Digitimes bude výroba 5nm procesem v TSMC spuštěna už v dubnu a my se dozvídáme, že už jsou tyto kapacity navíc plně zamluveny. Společnost TSMC přitom jen letos do 5nm výroby investuje 2,5 miliardy dolarů, které jistě padnou i na nákup nových EUV strojů.

Můžeme tak už v podstatě říci, že 5nm proces bude zprovozněn právě dva roky poté, co se rozběhly 7nm linky, ačkoliv v letech před tím jsme mohli být k takovému vývoji velice skeptičtí. Ostatně TSMC bylo známé jako "slibotechna" a tak rychlý postup se zdál být až neuvěřitelný. Naopak Intel byl v té době na koni a měl slušný náskok, ale nyní se ukazuje, že Intel naopak zaostává a bude se muset velice snažit, aby TSMC alespoň dohnal. A už sám uznal, že k tomu bude mít potenciál až jeho 7nm proces, jenomže ještě před ním nás čeká nástup 10nm+ a následně 10nm++. I když poslední verze 10nm procesu by už mohla nastoupit po bok první 7nm verze.

A kdo bude vedle firmy Apple využívat 5nm kapacity? Zatím víme pouze o tom, že by mělo jít o některé z výrobců bitcoinových ASIC.

V souvislosti s tím tu máme ještě zprávu, že investice do následujícího hlavního procesu, jímž bude u TSMC 3nm, mohou dosáhnout cca 23 miliard dolarů. Firma přitom plánuje, že spuštění 3nm procesu potrvá stejně jako v případě letošního 5nm procesu zhruba dva roky, takže můžeme vyhlížet rok 2022. Pro ten si přitom firma chystá už novou továrnu, jejíž výstavba už odstartovala. Náklady na vývoj a zprovoznění nových procesů prostě rostou, což víme již dlouho, ale zatím to rozhodně nevypadá, že by se to mělo odrazit na nezájmu firem takové procesy využít.

Výrobce to ale bude jistě nutit k tomu, aby si pečlivě rozmysleli, co a jak budou takovými technologiemi vyrábět. Může jít o neochotu využívat nejmodernější procesy pro výrobu těch největších čipů, což už ukazuje NVIDIA (zvláště pokud se potvrdí Ampere s 10 či 8nm procesem) a co se týče AMD, to pomocí 7nm procesu dnes nechává vyrábět spíše menší čipy (Navi a procesorové čiplety).

