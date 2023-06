TSMC zdraží 2nm wafery o 25 % proti 3nm procesu, Apple ale dostane slevu

Apple způsobují, že ten je většinou jediným nebo jedním z mála, kdo využívá nejmodernější výrobní procesy u společnosti TSMC. Nejinak by tomu mělo být u nového procesu N3B, který by měl být použit pro procesory Apple A17 Bionic. Ten brzy najdeme v telefonech iPhone 15 Pro (a Pro Max), které by se měly představit v září letošního roku. Jeden takový wafer by měl vyjít na 20.000 USD, takže není divu, že se to mnoha dalším výrobcům nechce platit a raději zůstávají u různých starších variant jako např. N4P, který by měl využívat

Vysoké ceny waferů a dlouhodobé výsadní postavení společnostizpůsobují, že ten je většinou jediným nebo jedním z mála, kdo využívá nejmodernější výrobní procesy u společnosti. Nejinak by tomu mělo být u nového procesu N3B, který by měl být použit pro procesory Apple A17 Bionic. Ten brzy najdeme v telefonech iPhone 15 Pro (a Pro Max), které by se měly představit v září letošního roku. Jeden takový wafer by měl vyjít na 20.000 USD, takže není divu, že se to mnoha dalším výrobcům nechce platit a raději zůstávají u různých starších variant jako např. N4P, který by měl využívat Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 . Nicméně i Apple chce ušetřit a hovoří se o tom, že plánuje později přejít na proces N3E, který není tak pokročilý, ale je levnější. Je tak možné, že první várka iPhonů 15 Pro bude mít trochu jiné procesory než ty z příštího roku.

2nm procesu. Jak jsme zmiňovali nedávno, o tento proces měl vyslovit zájem opět Apple, ale také Tímto se ale dostáváme k. Jak jsme zmiňovali nedávno, o tento proces měl vyslovit zájem opět Apple, ale také společnost Nvidia , která by spolu s ním měla mýt mezi prvními výrobci, kteří na něj přejdou. I když první čipy by měly spatřit světlo světa patrně počátkem příštího roku, velkosériová výroba se plánuje spíše až na polovinu roku 2025. Měl by to být první proces u TSMC, který využije technologii GAA, kterou konkurenční Samsung zavedl už u svého 3nm procesu . V případě Applu se počítá s tím, že bude použit pro procesor Apple A19 Bionic (bude-li se tak jmenovat) v telefonu iPhone 17 Pro.

Zajímavou informací je ale to, že cena waferu by se měla zvýšit o čtvrtinu na hodně vysokých 25.000 USD, což zájem ostatních společností opět bude o něco více limitovat. Vyšší hustota tranzistorů sice teoreticky znamená menší čipy, a tedy více čipů na wafer (tedy i nižší cenu na kus), jenže ty mají obvykle s každou další generací větší počet tranzistorů, takže k nějakému zásadnímu zmenšování čipů spíše nedochází, pokud vůbec. Cena jednotlivých čipů na kus tak spíše roste. Hovoří se o tom, že Apple zde opět dostane nemalou slevu, takže ten asi 25 tisíc USD platit nebude, jenže slevu by měl mít i na 3nm procesu, takže se ho ono 25% navýšení ceny v podstatě také dotkne.