Ubisoft uvolnil dvě edukativní verze Assassin's Creed zdarma

Ubisoft v dubnu zahájil kampaň Play Your Part, Play at Home, kterou se snaží zkrátit čas všem, kteří kvůli pandemii onemocnění COVID-19 musí zůstávat doma. Nejatraktivnější kampaně jsou hry zdarma, které společnost čas od času rozdává. Začala skákačkou Rayman Legends a později došlo třeba také na akční adventuru Assassin's Creed II . A milovníky druhé jmenované franšízy potěší Ubisoft ještě jednou. Až do 21. května bude možné zdarma získat samostatné módy Discovery Tour: Ancient Greece Discovery Tour: Ancient Egypt (tj. k jejich spuštění není potřebná základní hra). Jedná se o speciální verze Assassin’s Creed Odyssey a Assassin’s Creed Origins, které byly vytvořeny pro edukativní účely.

Kromě školou povinných, kteří mohou hry využít ke samostudiu, si Discovery Tour užije každý, koho alespoň trochu fascinuje starověká kultura. V těchto verzích totiž budete mít čas si prohlédnout fascinující herní svět bez soubojů a jiných rušivých elementů. Během toulek po starověkém Egyptě za dynastie Ptolemaiovců v Discovery Tour: Ancient Egypt se dozvíte o tehdejším životě i zvycích, nebo se vydáte na jednu ze 75 historických prohlídek vytvořených ve spolupráci s egyptology a historiky. Discovery Tour: Ancient Greece vás vezme na obdobnou prohlídku starověkého Řecka a atraktivní formou představí denní život, architekturu, filozofii, válečnictví nebo mytologii. Na konci každé ze tří desítek prohlídek si navíc můžete otestovat znalosti v interaktivním kvízu.

Pokud vlastníte standardní verzi Assassin’s Creed Odyssey, je již Discovery Tour: Ancient Greece součástí hry od aktualizace ze září 2019. Stejně tak v případě hry Assassin’s Creed Origins a add-onu Discovery Tour: Ancient Egypt, který vyšel v únoru 2018. Výukovou verzi hry najdete přímo v hlavním menu. Pakliže ovšem nemáte ani jednu z uvedených her, můžete si samostatné Discovery Tour stáhnout zdarma z virtuálního obchodu Uplay. Každý z nich stojí běžně 20 eur, takže celkem ušetříte 40 eur, v přepočtu 1 100 Kč. Odkazy naleznete také přímo na stránkách Ubisoftu (viz zdrojový odkaz níže), kde společnost čas od času zveřejňuje i jiné hry zdarma. Obě speciální edice her jsou k dispozici pro PC, takže konzolisté tentokrát mají smůlu.

