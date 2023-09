Valve slaví 20 let od spuštění Steamu a nabízí řadu slev

Mnoho těchto her lze teď koupit se slevou, takže doporučuji si stránku projít a podívat se, zda tam nenajdete za zajímavou cenu nějaký titul, který chcete. Stránka s časovou osou je pěkně zpracovaná a pamětníci si přijdou na své. A pokud ještě nemáte některé hry od Valve, nepřehlédněte jejich velmi zvýhodněné ceny, které budou platit jen do 19. září 2023:

Team Fortress Classic, Half Life: Opposing Force, Half Life, Half Life 1: Source, Half-Life: Blue Shift, Half-Life 2, Half Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two

Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two, Portal, Team Fortress 2

Zatímco na úplném počátku byl Steam pro mnoho hráčů jen něčím otravným pro spouštění jedné hry, kterou chtěli hrát, teď po 20 letech je mnoho hráčů rozčilených, pokud nějaká hra pro PC vyjde nejdříve na jiné platformě a na Steamu až o několik měsíců později, viz časově omezené exkluzivní tituly pro Epic Games Store. Steam svým systémem jednoduché digitální distribuce, správou herní knihovny a slevovými akcemi také u hodně hráčů způsobil, že přestali řešit pirátské verze her a začali si je legálně kupovat.

Před několika roky byla u větších vydavatelů tendence vytvářet si vlastní platformy pro digitální distribuci, aby nemuseli Valve odvádět provize z prodejů svých her skrze Steam, ale časem došlo k tomu, že tato snaha už upadá a na Steam se tak postupně vrací, viz např. naposledy před 2 měsíci oznámení Blizzardu . Nic tak nenasvědčuje tomu, že by dominantní pozici Steamu mělo v brzké době něco nebo někdo ohrozit. Epic se o to sice snaží pravidelným rozdáváním her zdarma, ale nedá se říci, že by to plnilo jeho očekávání, viz tato nedávno oznámená eskalace jeho snahy o zajišťování si více časově omezených exkluzivit.