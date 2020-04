Zvláštní příslušenství pro PS5? Sony si patentovalo herního robota

Pokud patříte k hráčům, kteří si nevystačí s online protivníky a preferují někoho, s kým si mohou zahrát v jedné místnosti, mohl by se vám zalíbit nový koncept od Sony. Nový robot byl zatím pouze zaregistrován u amerického patentového úřadu, což nepotvrzuje, že je ve vývoji skutečný produkt. Tento nápad je ovšem natolik zajímavý, že stojí za naši pozornost, i pokud by nakonec zůstal jen „na papíře“. Z nákresu a popisu připojeného k patentu vyplývá, že by se mělo jednat o roztomilého plyšového robota s velkýma očima, který sice postrádá ústa, ale přesto zvládne s uživatelem komunikovat prostřednictvím řeči.

Robot údajně disponuje systémem, který umožňuje detekovat a vyhodnotit emoce uživatele, jako „radost, zlost, lásku a překvapení“. Kromě sledování uživatele může robot k tomuto účelu využívat data, která nasbírají senzory srdečního tepu nebo elektrodermální aktivity, respektive pocení. Tím se dostáváme k dalšímu patentu, který si Sony zaregistrovalo letos v únoru. Jedná se o volitelné příslušenství k hernímu ovladači DualSense pro PlayStation 5 sestávající ze senzorů, které jsou přímo v kontaktu s rukou hráče. Robot by přitom zvládl reagovat na zjištěné emoce, třeba povzbuzením nebo připomenutím, že je čas si od hraní odpočinout. Co se týče možností pohybu, robot dle patentu zvládne pohybovat rukama, nohama a krkem.

Robot ovšem může fungovat také jako protivník či spoluhráč během hraní her (jako příklad patent zmiňuje ovládání týmu protivníka v baseballu). Sony si od tohoto produktu slibuje, že díky vzniku citové vazby s robotem bude hráč více motivován k hraní, a to i ve chvíli, kdy doma nemá skutečnou osobu, se kterou by si mohl zahrát. Možnosti ovšem nekončí u hraní her, ale pokračují třeba společným sledováním filmů a televizních pořadů. Není pochyb o tom, že jednoho dne se podobní domácí roboti stanou všední realitou. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat a zda to bude v podobě, jakou si představuje Sony dle zaregistrovaného patentu. Minimálně na domácím japonském trh, kde společnost již dva roky prodává robotické štěně Sony Aibo , by o takový produkt mohl být zájem už nyní.