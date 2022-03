Ani šéf Micronu letos neočekává vyřešení nedostatku čipů, možná v příštím roce

Sanjay Mehrotra se tak na problém s nedostatkem počítačových čipů dívá podobně jako jeho kolegové z průmyslu. Uvádí, že v jistých ohledech se situace začne zlepšovat už letos, ovšem jinak jde o problém, který přetrvá až do příštího roku. To už je vcelku dobře známá mantra a nyní se už můžeme ptát spíše na to, zda se stejným způsobem nebudou šéfové známých společností vyjadřovat i za rok.

samozřejmě i lidí. Je jasné, že nikdo nemá v pracovně křišťálovou kouli, alespoň ne takovou, která opravdu funguje, a stát se může cokoliv, jak nám aktuálně názorně ukazuje jeden pán z východu. Investice do výroby čipů přitom nejsou všespásné a především se neprojeví hned , přičemž tu nejde jen o výrobní kapacity čipů, ale také o dostatek materiálů a surovin, waferů pro zpracování

Dnes se také jen velice málo investuje do rozšíření kapacit využívajících staré procesy , což se do budoucna pochopitelně těžko zlepší a není ani divu, že se řeší spíše nové a zároveň moderní kapacity

Není také jasné, zda si Mehrotra ve své predukci nevšímá spíše oblasti, v níž figuruje jeho Micron, což jsou především paměti všeho druhu. Mluví sice také o automotive, kterýžto sektor pociťuje nedostatek čipů tvořených starými procesy zvláště citelně, ovšem i zde mu jde o to, že se z aut stávají "datacentra na kolech", která potřebují mnoho paměti a úložného prostoru. Automobilkám přitom často chybí i ty nejjednodušší čipy, kvůli nimž musí jinak téměř hotové vozy stát na hromadných parkovištích.

Společnost Micron minulý rok stejně jako řada dalších oznámila vysoké investice. Ty mají v jejím případě dosáhnout 150 miliard dolarů v průběhu příštích deseti let, což je sice vysoké číslo, ale když si to zprůměrujeme na 15 miliard ročně, které půjdou do výroby, vývoje i výzkumu, nejde už o nic výjimečného při srovnání s firmami jako TSMC, Intel, SK hynix, apod.

Ceny souvisejících / podobných produktů: