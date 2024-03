Apple A18 Pro v prvních testech překvapil 28% nárůstem výkonu v MT

Společnostpřipravuje procesorpro své nadcházející vlajkové lodě mobilních telefonů iPhone 16 Pro. Její procesory vždy kralovaly s velkým náskokem v jednovláknovém výkonu, nicméně firma i v rámci nižší spotřeby a vyšší výdrže trochu vzdala hon za co největším vícevláknovým výkonem (má jen 6 jader místo 8), což se ukázalo jako dobrá cesta. Její iPhony zdaleka nemají největší baterie, v testech výdrže ale berou přesto přední příčky . Proslýchalo se, že stejnou strategii by měla mít i u, kde se mluvilo jen o cca 10% nárůstu ve vícevláknovém (MT) výkonu . První testy ale ukazují výrazně lepší výsledky. Apple tak nejspíš bude i v této oblasti opět více konkurenceschopný, otázkou je, zda to bude dobře nebo špatně (v nedávné anketě se ale 67 % z vás vyjádřilo, že je pro vás důležitější výkon než nižší spotřeba). Pokud to příliš zvýší spotřebu a zahřívání, přičemž to současně zkrátí výdrž na baterii, je dost diskutabilní, zda to bude stát za to.