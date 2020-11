ASRock nabízí Smart Access Memory i na deskách s B450

Funkce AMD Smart Access Memory (SMA) byla představena společně s novými Radeony RX 6000 a zprvu to vypadalo, že půjde o funkci pouze pro moderní hardware od AMD. NVIDIA však později uvedla, že chystá svou odpověď na SMA , která bude fungovat i na platformě od Intelu a my se dozvěděli, že jde ve skutečnosti o využití univerzální funkce sběrnice PCI Express, na kterou se dosud nejspíš jaksi zapomnělo, a to konkrétně Resizable BAR (Base Address Register).