Čínská YMTC má vysokokapacitní 128vrstvé QLC 3D NAND Flash

Čína je opravdu na cestě k počítačové soběstačnosti ve všech ohledech, což nyní už v podstatě platí, když to budeme brát s rezervou. K dispozici jsou už čínské procesory x86 od Zhaoxin vybavené integrovanou grafikou, máme tu SMIC plánující odstartování 7nm procesu v závěru roku, začínají fungovat i čínští výrobci pamětí DRAM a nyní tu máme Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) a její první 1,33Tb paměti NAND Flash. Dá se tak říci, že Čína už v podstatě má vše potřebné, aby se pouze na její půdě mohly tvořit komponenty pro hotová PC. Jejich kvalita sice nebude srovnatelná s tím, co vyrábějí nám dobře známé západní či asijské společnosti, ale je to pouze začátek.