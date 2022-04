Datová hustota ploten pevných disků v posledních letech stagnuje

Na tuto skutečnost poukazuje Tom Gardner, technologický konzultant zapojený do IEEE Silicon Valley History Committee (via Storage Newsletter ). Gardner dal dohromady graf ukazující přibližný vývoj datové hustoty ploten používaných v pevných discích, což se obvykle značí tím, kolik dat lze uložit na jeden čtverečný palec, a to v bitech. Následující graf tak ukazuje, že v posledních letech se datová hustota ustálila na cca 1,1 terabitů na čtverečný palec a zatím se nemá k dalšímu růstu.

Samotní výrobci pevných disků navíc i přestali tento údaj udávat, ale už jsme si mohli zvyknout na to, že tito výrobci do specifikací zařazují jen takové informace, které uznají za vhodné. To jim však může přinést hromadnou žalobu, ale v tomto případě pochopitelně o ničem takovém nelze ani uvažovat.

Jde tu spíše o to, že v minulosti se výrobci disků rádi a často chlubili právě tím, jaké hustoty záznamu se jim povedlo dosáhnout, zatímco nyní, když se růst zastavil, už není o čem mluvit. Spíše se dozvídáme o tom, jak budou technologie HAMR, MAMR či obecně EAMR zvyšovat kapacitu budoucích disků, nicméně jejich vývoj trvá už velice dlouho a jak ukazuje graf, značně se to projevilo na výsledných produktech a jejich kapacitě. Tu už nelze s využitím aktuálních technologií dále zvyšovat, leda by se fyzicky začaly zvyšovat samotné pevné disky.

Jenomže slibů od výrobců pevných disků, kteří navíc v poslední době ztrácí svůj morální kredit, už jsme slyšeli více než dost. Takže si sice můžeme se zájmem číst o plánech zvyšovat hustotu záznamu až na úroveň 6 Tb na palec čtverečný, což má do roku 2030 zajistit i 100TB disky, ale uvěříme tomu až tehdy, kdy se dostanou na trh.