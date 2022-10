Elon Musk otáčí, chce koupit Twitter za původní cenu a vyvíjet "aplikaci X"

To znamená cenu 54,2 USD za akcii, tedy zhruba 44 mld. USD za celý Twitter. Není však moc jasné, proč Musk najednou tak otočil a před nedávné cavyky chce firmu koupit za stejných podmínek jako původně (požaduje akorát okamžité ukončení soudní pře). Máme tu hrozbu pokuty, drahé soudní pře, možná se zjistilo, že falešných účtů není až tak moc, nevíme. Víme však jednu věc. Musk plánuje vytvořit jakousi aplikaci X. A právě Twitter by měl být nástrojem, který vývoj této aplikace zkrátí odhadem o 3-5 let. Podle Muska by mělo jít o aplikaci pro všechno.

To nám sice moc neřekne, ale dá se předpokládat, že cílem by mohlo být něco podobného jako čínských WeChat, který zde slouží ke všemu od komunikace až k platbám. Muskův zájem o kryptoměny, jeho historie v PayPalu a X.com, kdy chtěl nabourat klasický bankovní systém, by se v tomto mohly spojit do systému, na jehož základech pracoval už před více než 20 lety. Ještě poznamenejme, že hodnota akcií Twitteru se na základě těchto oznámení zvedla o více než 22 % na 52 USD.