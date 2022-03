Intel China: čínští výrobci CPU se stanou našimi silnými konkurenty

Dr. Rui Wang vede v Číně veškerý byznys firmy Intel, ve které působí již od roku 1994, kdy do Intelu přestoupila z AMD. Je přitom otázka, jak by nejvyšší vedení Intelu mohlo komentovat to, že viceprezidentka firmy na sjezdu Komunistické strany Číny mluví o tom, jak je zřejmé, že se z čínských výrobců procesorů právě pro Intel vytvoří silná konkurence. Ale možná že se takového komentáře ještě dočkáme, uvidíme, i když sázet se na to nedá.

Co ale Rui Wang ve skutečnosti řekla? Je totiž velký rozdíl mezi navrhováním čipů a jejich výrobou a sebelepší čip také nedává záruku toho, že bude představovat vážnou konkurenci pro firmu a její produkty, které už jsou na trhu zavedené, stejně jako jejich celá platforma. Proto je důležité si uvědomit, o čem vůbec je řeč, ale podobná prohlášení bývají spíše vágní a toto není výjimkou.

Posluchači se od zástupkyně Intelu dozvěděli, že v Číně dosud nebyly žádné domovské společnosti, které by představovaly pro Intel významnou konkurenci. Ovšem během tří až pěti let už bude zřejmé, že se z čínských firem stanou silní rivalové. Intel přitom nebude jen nečinně přihlížet a využije svou moc k tomu, aby jim čelil, ovšem férově. Můžeme si přitom povšimnout toho, že Rui Wang neřekla nic o tom, že za pár let už budou čínské firmy představovat silnou konkurenci pro Intel. V onu dobu dle ní bude zřejmé, že někdy v budoucnu se tak stane, čili i přes jasný časový horizont je toto vyjádření velice neurčité.

Zhaoxin, Hygon, Rui Wang také neuvedla nic o tom, z jakých míst má tato konkurence pro Intel povstat. Je zřejmé, že se takové firmy těžko objeví jako houby po dešti a už nyní by měly růst, takže to bude snad Loongson Phytium , či snad někdo jiný?

Čínské firmy v posledních letech vykázaly slušný pokrok, ovšem Čína má celkově problém s moderními výrobními technologiemi. Sama se sice snaží o jejich vývoj, ale kvůli restrikcím ze strany USA velice výrazně zaostává a nemá přístup k nejnovějším technologiím včetně EUV litografie. Ne všichni čínští výrobci jsou ale na černé listině, aby nemohli využívat třeba moderních kapacit firmy TSMC.

Jaký bude ale další vývoj, to nezávisí pouze na technické zdatnosti kohokoliv a do značné míry se tu bude projevovat politika, a tak je velice těžké cokoliv předvídat. Vědět nemůžeme už jen to, zda bude Tchaj-wan za několik let ještě stále nezávislým (ze svého pohledu) ostrovem s vlastní vládou.