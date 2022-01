Intel k sobě z Applu přetáhl inženýra odpovědného za přechod na ARM a vývoj M1

Jim Keller už dříve v AMD skončil a odešel pracovat jinam a až pak si jej najal Intel, v němž ale Keller už také svou práci odvedl a poté vstoupil do startupu Tenstorrent , který se zaměřil na architekturu RISC-V.

Nyní jde ale o Jeffa Wilcoxe, který donedávna působil ve firmě Apple jako Director of Mac System Architecture, ale nyní už na svém LinkedIn uvádí "Intel Fellow, Design Engineering Group CTO, Client SoC Architecture".

Lidé ale Wilcoxe v reakcích vítají zpět v řadách Intelu, neboť to není poprvé, co ten pro tuto firmu pracuje. Celkem v ní totiž strávil dlouhých 12 let s rok a půl trvající přestávkou v NVIDII. Naposledy tak Wilcox v Intelu pracoval mezi lety 2010 a 2013 coby inženýr pracující na managementu spotřeby procesorů Intel Atom.

Nyní tak Wilcox bude zřejmě pracovat na budoucích čipech pro běžná PC, respektive povede coby Chief Technology Officer vývoj v divizi Design Engineering Group, do jejího čela byl loni v lednu dosazen Sunil Shenoy, její generální manažer.

Jeff Wilcox byl přitom klíčovou osobou firmy Apple, která odpovídala za její celkový přechod na architekturu ARM realizovaný nejdříve čipy M1. Čili jeho role v Intelu bude zřejmě velice podobná, čímž máme samozřejmě na mysli vývoj nových procesorů a ne přechod na ARM.

Intel tak dokázal opět posílit svůj tým vývojářů, které přitom nedávno doplnila celá divize firmy VIA, která dříve vznikla zakoupením firmy Centaur. Intel převzal lidi a možná také nějaké duševní vlastnictví a VIA zbytek Centauru zrušila . Pak to jsou ale také další lidi z AMD , NVIDIE a rovněž Applu, kteří začali přecházet k Intelu a mezi nimi je právě i řada vracejících se veteránů

