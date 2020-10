Intel Sapphire Rapids: 56x Golden Cove a 64 GB HBM2 na palubě

Procesory Intel Sapphire Rapids mají nastoupit po Ice Lake-SP , které však budou dle informací z tohoto týdne zpožděny, takže to vypadá, že se kaskádovitě může odložit i nástup dalších generací a to ostatně i odpovídá tomu, že později než dle plánu bude zprovozněn i superpočítač Aurora . V jeho případě sice má jít o dopad zpožděného 7nm procesu, ovšem právě Aurora má být také založena na procesorech Sapphire Rapids, takže nám to do sebe hezky zapadá.

Intel moc dobře ví, že jeho Sapphire Rapids už půjdou ne proti 7nm, ale proti 5nm procesorům EPYC, a tak potřebuje, aby jeho nové procesory představovaly velice výrazný pokrok. A ten se nám tu dle AdoredTV nyní rýsuje v podobě MCM (multičipového) designu s využitím celkem až 56 jader Golden Cove (chystají se i pro Alder Lake) a dokonce až 64 GB vlastní palubní paměti HBM2. Další údaje mluví o TDP 400 W a o velice výrazném posunu výkonu na takt (IPC), což je záležitost právě jader Golden Cove. Zda je to všechno ale pravda, to teprve uvidíme.

Zvláště zajímavé jsou ale paměti HBM2, které jsme ještě přímo po boku procesoru x86 nikdy neviděli. Sapphire Rapids mají jinak podporovat paměti DDR5, takže je zřejmé, že HBM2 tu budou tvořit další vrstvu v celé hierarchii a zařadí se mezi L3 cache na jedné straně a DDR5 na straně druhé.

A pokud jde o kapacitu 64 GB v modulech HBM2, ta by mohla ukázat nejspíše na 8 pouzder posázená vedle procesoru, ale to už samozřejmě spekulujeme, i když na základě dobře známé informace, že pouzdro HBM2 může nabídnout právě až 8 GB. Intel jich těžko využije více, ostatně i s osmi HBM2 bude výsledný procesor obrovský. Vedle toho můžeme předpokládat, že pro propojení HBM2 a CPU se využije technologie EMIB, neboť celý křemíkový interposer by musel být obrovský.

Sapphire Rapids mají dle informací z dva měsíce starého Intel Architecture Day 2020 dorazit během příštího roku, což se ale může změnit, pokud se už to nezměnilo. Vedle DDR5 budou podporovat také už sběrnici PCIe 5.0, která oproti verzi 4.0 opět zdvojnásobí propustnost na linku, ovšem to pravé vysokorychlostní rozhraní by mělo dorazit v podobě CXL

AMD proti Sapphire Rapids nejspíše bude mít k dispozici své EPYC generace Genoa, kde se to bude také pětkami jen hemžit: 5nm, DDR5 a PCIE 5.0. Těžko ale říci, kdo své procesory vypustí na trh dříve. AMD cílí na konec příštího roku.



