Micron potvrzuje paměti GDDR6X pro GeForce RTX 3090

Když se nejdříve objevila zmínka o GeForce Ampere s paměťmi GDDR6X , vypadalo to jako chyba či výmysl. To proto, že o GDDR5X či GDDR6 jsme věděli dlouho dopředu, zatímco o GDDR6X tu nebyla ze strany firem jako Samsung, SK Hynix či Micron ani zmínka. Nyní nám to ale ukazuje, že leakeři jako kopite7kimi či KatCorgi měli pravdu přinejmenším v tomto ohledu a rázem to jejich zprávám dává větší důvěryhodnost.