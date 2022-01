NVIDIA v Izraeli posílí vývoj svých procesorů

NVIDIA má už v Izraeli velice důležité zastoupení, neboť v této zemi zaměstnává na 2800 lidí vyvíjejících procesory. Pochopitelně nejde o x86, ale o procesory založené na architektuře ARM a jejich autoři se mohou pochlubit především čipem Grace, který byl představen loni a velice zaujal. NVIDIA si tým vynutila i reakci Intelu , který se snažil veřejnost poté přesvědčit, že je stále v ofenzívě a ne defenzívě, nicméně o to tu nyní nejde.

NVIDIA se snaží na architektuře ARM vyvíjet procesory, které by v serverovém prostředí s využitím jejích dalších produktů mohly uspět proti konkurenci, a to především z řad produktů Intelu či AMD. Jde tu i o reakci na vývoj platforem těchto firem, které čím dál více propojují své procesory a GPU/akcelerátory pomocí vlastních technologií, k nimž nepustí nikoho dalšího. Reakce firmy NVIDIA je logická, a sice jde o to vytvořit si vlastní procesory, které budou co možná nejlépe spolupracovat s firemními akcelerátory a obecně platformami. A Grace už je produkt, který je třeba brát v tomto ohledu se vší vážností, a to zvláště v případě AI a HPC platforem.





NVIDIA navíc stále usiluje o akvizici firmy Arm, i když to s ní aktuálně vůbec nevypadá dobře a lze sázet spíše na to, že ta nakonec neproběhne. Nicméně NVIDIA má alespoň Mellanox , který znamená významný přínos do jejího serverového portfolia a je spojen i s dnešní zprávou.

Snahu rozšířit izraelský vývojový tým totiž komentoval Michael Kagan (CTO, NVIDIA), který dříve pracoval 16 let v Intelu, než v Izraeli založil právě společnost Mellanox. Tu NVIDIA koupila v roce 2020 za 6,9 miliardy dolarů.

Michael Kagan označil Izrael za bohatou zemi plnou talentovaných lidí, kteří hrají klíčovou roli v globálním technologickém ekosystému. Především ale uvedl, že NVIDIA v Izraeli vytvoří celý nový tým inženýrů pro vývoj procesorů. Zároveň se NVIDIA bude snažit i více podporovat místní startupy a vývojáře, což samozřejmě nebude činit z čistého altruismu, ale spíše ve snaze si vychovávat další talenty anebo podpořit růst firem, které by pro ni později mohly být užitečné.

V letošním roce bychom se tak snad měli více dozvědět o tom, kam tato snaha NVIDIE povede. Ta zatím ve svých systémech prostě využívá konkurenční procesory, což jsou například EPYC 7742 v DGX STATION A100. Ovšem už na jaře by měla být představena nová generace HPC akcelerátorů a s ní možná už přijdou na řadu i procesory, které si NVIDIA navrhla sama.



