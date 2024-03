Remedy plánuje větší posilování značek Control a Alan Wake

Při příležitosti zveřejnění finančních výsledků za poslední čtvrtletí roku 2023 komentoval Tero Virtala, CEO společnosti Remedy Entertainment, dosavadní stav a plány do budoucna.

Alan Wake 2 byl jejich dosud největším a nejvíce ambiciózním projektem, jehož dokončení v posledním roce vyžadovalo více práce vývojářů, než původně předpokládali, čímž došlo ke zpožděním u dalších projektů. Jejich vývoj by se ale teď už měl po vydání hry Alan Wake 2 urychlit.

Díky úspěšnému přijetí hry, mezi což patří i získání 3 ocenění na The Game Awards 2023 (za nejlepší herní režii, vyprávění příběhu a umělecké zpracování), tak už Remedy disponuje 2 zavedenými herními značkami, u kterých má ambice je dále rozvíjet, posilovat zvětšováni hráčské základny a v rychlejším tempu vydávatv rámci Remedy Connected Universe , což je označení pro jednotný svět, z kterého by měly vycházet všechny hry týkající ze značek Alan Wake a Control. V důsledku toho se předpokládá, že každý nový úspěšný titul z tohoto jednotného světa by mohl u hráčů způsobit zvýšený zájem i o předchozí hry, které do něj patří (pokud je ještě nehráli).