Remedy popisuje, jak engine Northlight pomohl vytvořit Alan Wake 2

Northlight, v kterém vznikly i jejich předchozí tituly Control z roku 2019 a Quantum Break z roku 2016. Zde se hodí připomenout vizi vývojářů s propojeným světem jejich her v rámci Alan Wake 2 vyšel 27. října (na PC zatím jen pro Epic Games Store) a v současnosti patří ke hrám s nejvíce pokročilým grafickým zpracováním . To je zajímavé i proto, že vývojáři z Remedy hru vytvořili ve vlastním enginu, v kterém vznikly i jejich předchozí tituly Control z roku 2019 a Quantum Break z roku 2016. Zde se hodí připomenout vizi vývojářů s propojeným světem jejich her v rámci Remedy Connected Universe

Tento svůj engine navíc plánují používat i u svých dalších her a nadále jej vylepšovat namísto toho, aby po vzoru jiných vývojářských studií přešli na Unreal Engine 5 od Epicu, což se stalo třeba u CD Projekt Red, kteří v září vydali obsahové rozšíření Phantom Liberty pro Cyberpunk 2077 coby poslední projekt vytvořený v jejich vlastním enginu REDengine 3 a nové velké projekty už vyvíjí právě v UE5. K přechodu došlo i u Codemasters, kteří zrovna před týdnem vydali EA Sports WRC coby první titul vytvořený už právě v enginu od Epicu, zatímco předchozí hry vytvářeli ve svém vlastním enginu Ego.

How Northlight makes Alan Wake 2 shine, který obsahuje následující tematické pasáže, v nichž najdete i názorná videa a obrázky: Nelze se tak divit, že v Remedy jsou hrdí nejen na herní světy a příběhy, které v nich vypráví, ale i na svůj engine Northlight. A před pár dny o tom dokonce na svém webu publikovali zajímavý článek, který obsahuje následující tematické pasáže, v nichž najdete i názorná videa a obrázky:

Core engine: New data-oriented game object model, Voxel-based character controller, Reworked NPC locomotion, Realistic wind, Scattering tool, LUAU, New GPU-driven rendering pipeline, Character-style rigs on foliage - large scale procedural GPU animation, HDR, Transparency and atmospheric effects, VFX, Ray tracing.

Takže v případě zájmu doporučuji na něj nahlédnout. V jejich článku About game engines z března 2023 si pak můžete přečíst podrobnou odpověď na otázku, proč je pro ně lepší používat vlastní engine, než kdyby si licencovali engine od někoho jiného. Dalo by se to shrnout tak, že pro typ her, které vytváří v rámci Remedy Connected Universe, je pro ně lepší pracovat s vlastními technologiemi, jež mohou jakkoli přizpůsobovat a hlavně sami nejlépe ví, jak lze engine co nejvíce efektivně využívat, na rozdíl od situace, kdy by museli případně něco konzultovat s někým jiným.

Dále mohu doporučit i následující video s technologickým rozborem Alan Wake 2 od Digital Foundry , v němž se zaměřili hlavně na kvalitu a způsob používání path tracingu, což je pokročilejší metoda ray tracingu:

Na závěr se můžeme podívat na sice již starší (z 5. března 2020), ale stále pěkné video, které demonstruje engine Northlight v akci. Ukazuje technologické zpracování herního prostředí a také gameplay v jejich předchozí hře Control, kterou za sebe mohu doporučit:

Shodou okolností právě Control byla u mě první hra, u které jsem měl pocit, že bez ray tracingu by to už nebylo ono (nejen kvůli vizuálu, ale také kvůli vlivu ray tracingu na gameplay, viz odrazy nepřátel a okolí v prosklených stěnách, kterých je zde opravdu hodně, takže lze často vidět za roh).