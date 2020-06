TSMC začíná bolet odchod firmy Huawei, ohroženy jsou tržby i strategie

Obecně jsme se tak dozvídali o tom, jak se na uvolněné výrobní kapacity společnosti TSMC, které vznikají po firmě Huawei, přímo slétají firmy jako AMD, Apple či NVIDIA . Zvláště pak v případě firmy AMD nebylo moc důvodů tomu nevěřit, ostatně ta aktuálně zažívá nebývalý rozkvět, má na trhu úspěšné architektury a letos se chystá uvést na trh mnohé novinky z řad procesorů a grafických čipů či akcelerátorů. Ostatně stejně tak i NVIDIA se chystá zaútočit pomocí architektury Ampere, ale to vše automaticky neznamená, že dané firmy mají skutečně zájem o ty linky, které Huawei právě uvolňuje. Zcela jistě pak bude třeba čas na to, aby byly upraveny pro nové účely.

Bylo ale zřejmé, že pokud Huawei dosud platil za druhého největšího zákazníka firmy TSMC, pak jeho odchod přinese potíže a ty nejbližší, které lze očekávat, se budou týkat tržeb. V návaznosti na to se pak objevuje nejistota v případě plánovaných kapitálových výdajů firmy TSMC, které jsou už nyní značné a měly dále růst.

TSMC tak v reakci na opatření Američanů už nepřijímá žádné další objednávky firem Huawei/HiSilicon, což znamená, že může rovnou odepsat 14 procent svého celkového obratu, respektive hledat zákazníky, kteří by tento pokles mohli nahradit. A nejde jen o to. Firmy TSMC a Huawei spolupracovaly také na plánech pro výrobu 5nm i 3nm čipů, takže odchod čínské firmy může značně narušit celou výrobní strategii firmy TSMC a rozvoj jejích kapacit.

Na to už reagují analytici, kteří předpokládají, že TSMC sníží letošní výdaje o 1,5 až 2 miliardy dolarů a ty v příštím roce budou činit cca 12,5 miliard. Reagují pak konkrétně na to, že TSMC už odložilo nákup části výrobních zařízení pro 7nm, 5nm a 3nm procesy.

Objevují se ale i hlasy, že TSMC si nedovolí výrazné snížení výdajů a zpomalení tempa, a to právě kvůli obavám o to, aby se mu to do budoucna nevymstilo. Zde pak můžeme zmínit především hrozbu ze strany firmy Samsung, která staví novou 5nm továrnu a stále rozvíjí svůj velký plán, který ji má dostat na první příčku mezi výrobci čipů, což zahrnuje i investice kolem 108 miliard dolarů rozprostřené do následujícího desetiletí.