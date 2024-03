Update 1.0.16.1 pro Alan Wake 2 výrazně zvýšil výkon u Nvidia Pascal

Hra Alan Wake vyšla už 27. října 2023 a získala si mnoho příznivců včetně ocenění za nejlepší herní režii, vyprávění příběhu a umělecké zpracování na The Game Awards 2023 . Ne každý si ji ale mohl pořádně užít z důvodu poměrně vysokých HW požadavků i pro minimální detaily, kdy byla v oficiálních požadavcích dosud uvedena grafická karta GeForce RTX 2060 a Radeon RX 6600.

To bylo dáno tím, že hra využívá mesh shadery (coby součást rozhraní DirectX 12 Ultimate, jež vyšlo v roce 2020), které u Nvidie podporují až GPU Turing (GeForce RTX 20xx, GTX 1660, GTX 1650) a u AMD až Radeony s architekturou RDNA2 (RX 6xxx). Mesh shadery podporují také GPU Intel Arc. Pokud byla hra spuštěna na kartách bez podpory mesh shaderů, docházelo k velmi výraznému poklesu výkonu, přičemž uživateli se hned po spuštění zobrazilo varování, že daná HW konfigurace nesplňuje požadavky.

To se ale teď díky nejnovějšímu updatuzměnilo (viz seznam změn ), jelikož ten v rámci zlepšení kompatibility se starším HW bez podpory mesh shaderů přinesl pro GPU s architekturou Pascal (GTX 10xx) tak výraznou optimalizaci, že došlo dokonce k aktualizaci oficiálních HW požadavků pro minimální detaily, kde je teď nově uvedena

V následujícím videu od Digital Foundry se můžete podívat na několik jimi provedených výkonnostních srovnání, z kterých je zřejmý výrazný nárůst výkonu právě u GPU s architekturou Pascal (GeForce GTX 10xx) v rozsahu cca od 50 do 100 %. Přičemž u testovaného Radeonu RX 5700 bylo zvýšení výkonu jen v řádu jednotek procent.

Hra vyšla na PC zatím pouze v Epic Games Store. Informace o tom, kdy by mohla vyjít na PC i na Steamu nebo někde jinde, zatím nejsou k dispozici. Jelikož je ale Epic v tomto případě také vydavatelem, nelze se spoléhat na to, že by v tomto případě mělo jít o standardní roční exkluzivitu. Je tak možné, že si na příchod této hry na Steam budeme muset počkat o poznání delší dobu.

