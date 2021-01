Wall Street předpovídá 58% růst tržeb NVIDIE za herní hardware díky těžbě

Uvolnění na trhu s hardwarem se dalo očekávat i proto, že nastupuje obecně nejslabší kvartál roku, v němž zájem nakupovat nový HW obvykle uvadá a to mělo být spojeno se zlepšující se nabídkou a postupným prosycováním trhu. Ostatně i NVIDIA mluvila o tom, že nedostatek karet potrvá do konce roku 2020, jako by to snad od nového roku mělo být lepší.

Zrovna dnes jsme se ale podívali na to, že příčina nedostatku GeForce nemusí být jen ve výtěžnosti 8nm procesu Samsungu, která se měla zlepšovat. Jde i o údajný nedostatek materiálu ABF pro pouzdření karet . Velké téma pak je i pokračující obchodní válka mezi USA a Čínou , která už reálně od nového roku přinesla vyšší ceny hardwaru, neboť tu máme reakci Asusu , který zvyšuje doporučené ceny (zatím) desek a grafických karet. Nicméně to se nemusí v Evropě projevit a pokud jde o ceny desek v našich obchodech, dosud se to neprojevilo.

The Wall Street Journal přitom evidentně předpokládá, že tato třetí vlna těžby na kartách jen tak nepřejde, neboť hlásí, že dle jeho předpokladů NVIDIA právě díky tomu v posledním letošním kvartálu zaznamená 58% meziroční zvýšení tržeb za prodej herního hardwaru, čili GeForce. Ty ale pochopitelně nebudou kupovat ani tak moc hráči, jako spíše těžaři.

To je samozřejmě pouhý předpoklad, který pochopitelně počítá s tím, že těžba na kartách bude dále pokračovat, ale to není vůbec jisté. Je tu především ta otázka, co se stane vlivem nástupu Etherea 2.0, což se děje právě v této době. Očekává se prudký pokles až zastavení těžby na GPU, což by byla pro hráče skvělá zpráva, ale těžaři se mohou zaměřit na alternativní měny a ještě předtím není jasné ani to, kdy takové změny vůbec opravdu nastanou.

NVIDIA či AMD se ale opadnutí další vlny těžby na grafikách zatím nemusí moc obávat, protože situace je dnes odlišná od roku 2018, kdy pokles hodnoty kryptoměn přišel nedlouho před vypuštěním nové generace karet na trh. Pokud tak dejme tomu v polovině tohoto roku přestanou těžaři grafické karty kupovat, nová generace bude stále v nedohlednu, i když je pravda, že prodeje nových karet mohou mařit plné bazary.

