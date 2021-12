MindFactory: jak se prodávají nové Alder Lake?

To se od nového roku změní, ale nyní jsme ve výše popsané situaci a dá se říci, že AMD zatím nemuselo nijak reagovat. Ale reagovat by mělo, neboť jsme se už dozvěděli o chystaných Renoir X , které mají vytvořit konkurenci pro levnější chystané Alder Lake-S (plus levnější desky). Proti nim by jinak AMD nemělo co postavit, protože levné a moderní Ryzeny aktuálně na trhu nejsou a třeba Ryzen 3 z generace Zen 3 nebyly ani přichystány a asi ani nebudou. Renoir X totiž mají být upravená APU Zen 2 s deaktivovanou grafikou, která zkusí bojovat proti levnějším Alder Lake-S s pomocí až osmi jader, či alespoň to jsme se dozvěděli a teprve uvidíme, co je na tom pravdy.