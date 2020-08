NASA nechává pandemii za sebou a vyhlíží nový rok, jaký bude?

Běžně jde o téma, které se probírá spíše v závěru aktuálního roku, ale NASA má nyní asi pocit, že je třeba učinit tlustou čáru za pandemickým obdobím, které jí přineslo především potíže, zpoždění a odklady. Nicméně i tak se povedlo včas vypustit na cestu nový rover Perseverance , který na Mars dorazí brzy v příštím roce, a bude se tak jednat o jedno z velkých témat.

Ještě do té doby ale agenturu čekají zásadní momenty mise OSIRIS-REx , čili sondy u asteroidu Bennu. Ta se už chystá na dosednutí na jeho povrch a sběr vzorků, jež dopraví na Zemi a to se stane v říjnu. Včera jsme se také podívali na to, jak probíhá tzv. Green Run rakety SLS . Dlouhodobý zážeh jejích čtyř motorů RS-25 proběhne dle plánu v listopadu a pak bude hlavní stupeň už připraven pro misi Artemis I. A samozřejmě také bude pokračovat Commercial Crew Program, v jehož rámci se na letošní podzim plánuje vypuštění posádky Crew-1 v lodi firmy SpaceX.

Rok 2021 by měl být pro NASA jeden z nejrušnějších v historii. Ohlášeno bude jednak to, která z firem (Blue Origin, Dynetics a/nebo SpaceX) bude moci nabídnout svůj systém pro přistání astronautů na Měsíci v roce 2024. Nedlouho na to pak v únoru přistane (doufejme) rover Perseverance na Marsu a připojí se ke Curiosity.

NASA DART

Pak si na další zásadní událost počkáme až do července, kdy odstartuje mise DART (Double Asteroid Redirection Test), která bude zkoumat možnosti ochrany planety před asteroidy. Jde v podstatě o velice jednoduchou misi z hlediska použité sondy, která poslouží jen jako nevýbušná střela, jež se pokusí svou kinetickou energii ovlivnit dráhu malého asteroidu Dimorphos. A pokud jde o sondy, v říjnu bude následovat mise Lucy , která se jako první zaměří na Trojány, čili asteroidy v libračních bodech Jupiteru.

A doufejme také, že v říjnu už také konečně přijde čas pro vypuštění teleskopu JWST , jehož vývoj už poznamenala řada odkladů. Pak už mu budeme moci držet palce, aby se dokázal ve vesmíru dostat na potřebné místo v závěsu za Zemí a především aby se dokázal v pořádku rozložit do provozní podoby.

NASA také bude pochopitelně pokračovat v programu Artemis. Brzy na začátku příštího roku do Kennedyho vesmírného centra přicestuje základní stupeň rakety SLS, který právě prochází sérií testů Green Run a očekává se, že do nástupu podzimu už se Artemis I vydá na svou měsíční cestu. Ta bude ještě nepilotovaná. Nicméně už nyní se na Floridě připravuje loď Orion pro misi Artemis II a příští rok přicestuje i loď pro Artemis III.

