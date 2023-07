Tesla chce licencovat řízení Full Self-Driving jiným, už i jedná s jinou automobilkou

Už v roce 2021 se společnostnechala slyšet, že nevylučuje licencování částečně autonomního řízení(FSD) jiným společnostem, neboť to je v podstatě jedním z cílů projektu. Nedávno se při zveřejnění finančních výsledků opět vyjádřila na toto téma a Elon Musk řekl, že Tesla si nechce FSD nechat sama pro sebe a bude více než ráda, když ho bude moci licencovat ostatním. Tesla by se tak opět stála o něco méně závislá na prodeji svých vlastních aut a zvýšila zastoupení služeb na svých tržbách, což je i jedním z důvodů, proč si drží tak vysokou hodnotu, která dle mnohých naprosto neodpovídá počtu vyrobených vozů (Tesla má hodnotu cca 855 mld. USD při letošní předpokládané produkci cca 1,8 mil. vozů, zatímco druhá Toyota s cca 10 mil. vozů má jen 225 mld. USD).

Pro Teslu by to znamenalo nejen pravidelné příjmy z licencí jiným automobilkám, ale také prodej vlastního hardwaru (Tesla si totiž vyvíjí i HW, na němž FSD běží). Tesla také přiznala, že už je v jednání s jednou velkou automobilkou, která vyjádřila zájem o FSD Tesly. Zde připomeňme, že nemalá část automobilek prodávající vozy v USA před několika týdny vyjádřila zájem přejít na nabíjecí konektory NACS od Tesly , přičemž Ford a General Motors byly prvními, které to oznámily. Tesla také otevřela své Superchargery vozům jiných automobilek, takže nyní vydělává i na provozu aut konkurence. Nejen nabíjení, ale především předplatná na "autopilota" by se pro firmu měla v budoucnu stát výrazným zdrojem příjmů.