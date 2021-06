The Boring Company spustila provoz v tunelech pod Las Vegas

The Boring Company Elona Muska dokončila ražení dvou tunelů pod konferenčním centrem v Las Vegas v květnu minulého roku a nyní byla Las Vegas Convention Center Loop (LVCC Loop) konečně uvedena do provozu. Stalo se tak při konferenci World of Concrete, která se konala po otevření center uzavřených v důsledku koronavirových opatření. Využívá 1,5 míle (2,4 km) tunelů s celkem třemi stanicemi.