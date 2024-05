Vyšla strategie Homeworld 3, jaké jsou recenze?

Homeworld 3 od vývojářů z Blackbird Interactive (vydavatelem je Gearbox Publishing), která po více než 20 letech navazuje na události v prvních dvou dílech, jež vyšly v letech 1999 a 2003 (v roce 2015 pak vyšly jejich Po několika odkladech vydání (naposledy z 8. března na 13. května ) jsme se tento týden už skutečně dočkali vesmírné real-time strategieod vývojářů z(vydavatelem je Gearbox Publishing), která po více než 20 letech navazuje na události v prvních dvou dílech, jež vyšly v letech 1999 a 2003 (v roce 2015 pak vyšly jejich remasterované verze ) a vytvořili je tehdy jiní vývojáři z Relic Entertainment , kteří se poté zaměřili na strategie s jinými tématy včetně Company of Heroes.

Pro Blackbird Interactive to ale není poprvé, co se pustili do série Homeworld, jelikož už v roce 2016 vydali strategii Homeworld: Deserts of Kharak , která byla dějovým prequelem prvních dvou dílů a poněkud atypicky se odehrávala na povrchu planety (přesto ale poskytovala možnosti 3D taktizování díky různým úrovním převýšení).

Unreal Engine 4, jsme se také už několikrát věnovali, takže se můžete podívat na její Připravované hře Homeworld 3, jež využívá, jsme se také už několikrát věnovali, takže se můžete podívat na její oficiální HW požadavky , nebo na podrobnější článek s komentáři vývojářů o tom, co by měla hra nabídnout a jaká by měla být, takže pro více informací o obsahu hry nahlédněte právě do něj. Teď se už zaměříme na samotné vydání, které doprovodily následující trailery:

Jaké jsou recenze?

79 % z 28 recenzí. Shrnutí některých z nich: Na Metacriticu má teď hra průměrné hodnoceníz 28 recenzí. Shrnutí některých z nich:





GamingTrend: 100 %

"Homeworld 3 je vše, co jsem doufal, že by mohl být. Vylepšuje své předchůdce všemi myslitelnými způsoby a přidává smysluplné nové funkce včetně kooperativního režimu War Games. Nikdy jsem si nemyslel, že se to bude opakovat, ale rád to hlásím... mateřská loď odklidila lešení... jsme zase na cestě pryč."

COGconnected: 95 %

"Oddanost Blackbird Interactive k Homeworld 3 je zřejmá v každém aspektu hry. Vynaložili velké úsilí, aby se Homeworld 3 stal dosud nejlepším Homeworldem. Množství vylepšení a rozšíření oproti předchozím hrám v sérii je jasné z každého aspektu hry. Mají od ní velká očekávání a vizi pro její budoucnost.

Jejich plány pro 2024 a 2025 jsou toho důkazem. V červnu, srpnu a ve 4. čtvrtletí budou bezplatná DLC. V červenci a říjnu budou placená DLC. V roce 2025 budou bezplatná a placená DLC pokračovat.

Fanoušci Homeworldu mohou být spokojení, nejnovější hra ze série nastavuje nová měřítka pro franšízu. Nová herní mechanika s přímou viditelností umožňuje ještě náročnější vesmírné bojové strategie. Hloubka hratelnosti (gameplay) je větší, možnosti přizpůsobení jsou hlubší a znovuhratelnost je delší. Homeworld 3 nabízí kvalitu napříč všemi aspekty."

GameRant: 80 %

"Homeworld 3 působí jako skvělý návrat do formy pro tuto ikonickou franšízu RTS. Zarputilí fanoušci budou rádi zažívat to, co přijde v této turbulentní galaxii, zatímco nováčci to mohou využít jako perfektní způsob, jak poprvé naskočit do série. A i když některé ovládací prvky mohou být neintuitivní a kamera potřebuje trochu zapracovat, bitvy se zdají být napínavé jako vždy. Opravdu se zdá, že Blackbird Interactive pochopili, co tu u Homeworldu a žánru RTS funguje, tak snad je do budoucna připraveno mnoho dalších dobrodružství."





GamingBolt: 80 %

"I když není tak průkopnický jako jeho předchůdci, Homeworld 3 je stále dobře zpracovaná a hodnotná sci-fi strategie v reálném čase se solidním příběhem a výjimečnými produkčními hodnotami."

PC Gamer: 77 %

"Přestože je Homeworld 3 velmi dobrá RTS, nikdy se úplně nesejde stejným způsobem jako její předchůdci."





GamesRadard: 70 %

"Operní vesmírný boj Homeworldu je při svém třetím vystoupení stejně strhující jako vždy, i když slabší příběh a trochu zvláštní krycí systém ztlumí lesk jeho hvězdy."

Digital Trends: 60 %

"Homeworld 3 na nějakou dobu udržoval mou pozornost díky nádhernému vizuálu a vzrušujícím taktickým bojům v rozlehlém vesmíru. Co se týče výkonu, nezaznamenal jsem příliš mnoho zádrhelů. S Nvidia RTX 3080, Intel i9-10900K a 32 GB RAM jsem mohl bez problémů vybrat vysoká grafická nastavení. Příběh kampaně je bohužel obrovským krokem dolů oproti předchozím dílům. Mise, ať už v kampani nebo v režimech pro více hráčů, jsou sužovány nesčetnými problémy souvisejícími s pathfindingem jednotek, ovládáním a příkazy. Je to zklamání, které vznikalo 20 let."





TechRadar Gaming: 60 %

"Zatímco Homeworld 3 dobře vypadá a je to kompetentní strategická hra, chaos v bitvě zakrývá mnoho nuancí jejích nových funkcí."





- screenshoty ze hry Homeworld 3, pro zvětšení klikněte -

Na příklad video recenze se podíváme na tu od YouTube kanálu GamingBolt:





Hra vyšla 13. května 2024 pro PC (Steam, Epic Games Store) a je k dispozici ve 3 edicích:

- plánovaná obsahová rozšíření co-op režimu War Game (oranžově = zdarma, azurově = součást Year One Pass)





Steam : Standard za 59,99 €, Deluxe za 79,98 €, Fleet Command za 89,96 €

Epic Games Store : Standard za 1.699 Kč, Deluxe za 2.258 Kč, Fleet Command za 2.538 Kč