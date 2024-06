S.T.A.L.K.E.R. 2: gameplay trailer The Time of Opportunities

Nejnovější trailer na připravovanou hru S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl od ukrajinských vývojářů ze studia GSC Game World nabízí množství nových gameplay záběrů, v kterých můžeme vidět nejen podobu různých částí Zóny, ale také některých anomálií a nepřátelských mutantů.

Oproti prvnímu gameplay traileru z loňského léta se jedná o kvalitativní posun kupředu a jelikož datum vydání je nadále stanoveno na 5. září 2024 (tedy už za necelé 3 měsíce), vypadá to, že k dalšímu odkladu by už nemuselo dojít. Připomeňme, že hra je vyvíjena v Unreal Engine 5. Nový trailer má název The Time of Opportunities (čas příležitostí):

Na webu GSC Game World jsou také uvedené následující HW požadavky:

Minimální

Procesor: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Operační paměť: 8 GB RAM

Grafická karta: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Storage: 150 GB volného místa na SSD

OS: Windows 10, Windows 11



Doporučené

Procesor: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Operační paměť: 16 GB RAM

Grafická karta: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Storage: 150 GB volného místa na SSD

OS: Windows 10, Windows 11



Na své si přijdou i zájemci o fyzické verze, jelikož si mohou vybrat rovnou ze 4 variant (popis jejich rozdílů najdete na této stránce na webu hry ):