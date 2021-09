Ampere je na trhu už rok, příznivější hodnotu oproti slibům nepřinesl

Generace Ampere byla představena s velice kladnou odezvou, neboť slibovala velice výrazný růst výkonu i poměru výkonu a cen, přičemž sám Jensen Huang hlásil, že nové karty byly přichystány i jako reakce na stížnosti na slabší generaci Turing. Ta ostatně přinesla světu her ray tracing, čemuž byl obětován značný výkon a prostor na GPU. Ampere to měl napravit.

Poté ale 17. září přišly na trh RTX 3080 a ukázalo se, že fámy byly pravdivé a NVIDIA si nepřichystala ani zdaleka tolik karet, kolik by se slušelo vzhledem k očekávanému zájmu. Lidé narychlo se zbavující svých Turingů v obavě, že jejich hodnota brzy velice klesne, samozřejmě nemohli tušit, že letos nastane pravý opak.





To ale netušili ani ti, kteří se rozhodli čekat, až ceny Ampere klesnou, čili až se nakrmí scalpeři a první zájemci, NVIDIA konečně začne vyrábět více karet a ceny půjdou dolů. Zrovna v té době se ale ukázalo, že růst hodnoty Etherea začal opět zajímat těžaře , ale tehdy ještě šlo jen o náznak toho, co mělo přijít.

Nejprve šlo pochopitelně především o hráče (a scalpery), kteří začali vykupovat úvodní chabé zásoby karet RTX 3080 a později i dalších modelů. Cena tak přirozeně rostla, ale to spíše na západě, zatímco u nás jsme spíše čekali na to, až se objeví první smysluplné dodávky. Sama NVIDIA přiznala , že zájem zákazníků podcenila a slíbila zvýšení dodávek. Brzy se ale ukázalo, že to by mělo nastat spíše až v novém roce.

Někteří se tak upnuli právě k tomuto roku, ovšem hodnota kryptoměn mezitím rostla těžaři opět vystrčili růžky a Ampere jim velice zachutnal . Když pak v lednu vyskočila hodnota Etherea nad tisíc dolarů a dále rostla, bylo zřejmé, že lépe už bylo. Začalo se často mluvit o růstu cen výroby hardwaru i o návratu starých generací karet a ten, kdo nedokázal akceptovat o několik tisícovek vyšší cenu karet, brzy shledal, že svou šanci naopak zmeškal.

To samé se dá říci o letošním létě, kdy ceny karet klesaly, zatímco nyní už opět rostou a nedá se očekávat, že by šlo o přechodnou dobu a na obzoru byl další pokles. Firmy i analytici předpovídají, že nedostatek výrobních kapacit zasáhne i většinu příštího roku, i když to samozřejmě může být jinak. Výhled ale příznivý není a vypadá prostě tak, že generace Ampere (či konkurenční RDNA 2) bude celá poznamenána tím, že reálné ceny se nikdy nedostaly na doporučené částky.



Ceny souvisejících / podobných produktů: