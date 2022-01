Doporučené PC sestavy: leden 2022

Opravdu potřebujete mobilitu? Opravdu chcete tahat notebook na dovolenou? Nestačí vám pro vyřízení nejnutnějších věcí jen mobilní telefon nebo tablet? Pokud ano, je vhodným doplňkem takových mobilních zařízení stolní počítač. Pokud jste např. student, co každý týden/čtrnáct dní jezdí přes půl republiky vlakem, notebook oceníte. I ve škole je notebook výhodný, protože si můžete např. hned zjistit, zda jsou v knihovně skripta, nebo si stáhnout potřebné podklady pro semestrálku. Zajímavou variantou je využití stolního počítače a tabletu, který může sloužit jako poznámkový blok, přenosné médium pro dokumenty a např. ve škole pro prohlížení zadání, kontrolu výsledků atd. Na hlavním/velkém počítači budete doma už pracovat a oceníte i jeho výkon a možnosti pro rozšíření.

Stolní počítač má nad všemi mobilními zařízeními navrch také díky své ergonomii vyplývající z jeho samostatných periferií. Jistě, i k notebooku či modernímu tabletu si můžete připojit monitor, klávesnici a myš, ale to už není naše téma. My se podíváme na klasické desktopové sestavy, k nimž si pořídite samostatný monitor a vhodné periferie. V jejich případě se dá doporučit leda to, aby monitor měl pokud možno polohovatelný stojan, klávesnice vám vyhovovala svým provedením (nízké/vysoké klávesy, jejich rozmístění) a myš vám dobře padla do ruky a tlačítka byla v dosahu. To je v případě vstupních periferií daleko důležitější než hodnota dpi, ultrarychlá dotazovací frekvence nebo snad barevné podsvícení.

Máme tu nový rok a s ním i naději na zlepšení dostupnosti hardwaru, což ale nelze brát jako hotovou věc, i když vývoj zatím vypadá nadějně a ceny grafických karet se už začaly snižovat.

Nastoupily také velice zajímavé procesory, desktopové Alder Lake-S, díky nimž tu máme konečně moderní a výkonná CPU v cenovém rozmezí, z nějž se samo AMD stáhlo. Uvidíme také, jak to bude s přetaktováním uzamknutých procesorů pomocí BCLK a zda se tento způsob rozšíří mezi více desek, nebo jej Intel naopak utne, stejně jako deaktivoval podporu AVX-512 ve svých nových CPU.

Novinky a zajímavé události - leden

Komentáře ke komponentám

Procesory

Po několik dlouhých let jsme mohli brát jako mainstream čtyřjádrové procesory, ale to už dávno neplatí. AMD přineslo procesory Ryzen, které už jako standard nabízí osm fyzických jader a jejich maximum je i mnohem výš, kde ještě před několika lety nebyly ani HEDT modely. AMD zkrátka změnilo moderní svět procesorů x86 a nyní je to opět právě Intel, který musí dohánět konkurenci, ovšem s nástupem 10nm a pokročilejších procesů už má k tomu mnohem lepší pozici než dříve.

Intel tak vrátil úder pomocí hybridní architektury míchající různě výkonná jádra a my můžeme do budoucna očekávat další stupňování souboje těchto dvou rivalů.

Chlazení

Výrobci se u chladičů už jen předhánějí, kdo bude mít větší a o ždibínek účinnější. V pasivní části se toho moc nemění, na rozdíl od lopatek ventilátorů, u nichž se setkáte s různými výstupky, dvojím profilováním a podobně, ale to už dnes také není tak horké. Procesorové chladiče už přestávalo být zajímavé téma kvůli tomu, že spotřeba, tedy i výdej tepla procesorů, se moc nezvyšovala.

V posledních letech, jak se Intel snaží vymačkat ze 14nm procesu maximum, však výkon procesorových chladičů opět nabral na významu a pro desktopový hi-end (to platí i pro AMD) se nevyplatí na chlazení šetřit.



Chlazení počítačových skříní je ovšem dnes už téměř mrtvé téma. V drtivé většině případů bude stačit základní výbava, tedy ty ventilátory, které ke skříni dostaneme. A pokud máte pocit, že ne, dokupte si ventilátor navíc.

Operační paměti a SSD

U operačních pamětí vždy platilo pravidlo: lepší je více paměti, přestože pomalejší. Tedy v případě běžné kancelářské činnosti. S nástupem SSD a integrovaných grafických čipů do procesorů již to platit nemusí. Pokud chcete využít grafický čip v procesoru, je dobré dbát na to, aby operační paměť DDR4 měla aspoň 2133 MHz a u nejvýkonnějších APU od AMD už dávno nestačí ani 2400 MHz a je třeba alespoň 3200 MHz, zkrátka čím rychlejší, tím lepší. Procesory Ryzen dokáží rychlé paměti také velice dobře zužitkovat a samotné AMD doporučuje využít co nejrychlejší moduly, ale je třeba mít v potaz i to, že ty nejrychlejší dostupné moduly jsou také velice drahé. 3200 MHz se ale dá považovat za standard.

Navíc jsou tu SSD, jež umožnily výrazné zrychlení načítání dat a menší operační paměť tak už nemusí tolik vadit jako dříve. Její velikost je tak dnes diskutabilní. Na běžnou kancelářskou práci a dnešní hry obvykle stačí 8 GB. Jakmile však potřebujete pracovat v něčem náročnějším, je 16 GB dobrý základ. Kolik osadit do sestavy tak hodně záleží na využití.

Nyní už také nastupují paměti DDR5, které bezpochyby postupně vytlačí staré DDR4, ale to je více let trvající proces závislý jednoduše na tom, jak se bude prosazovat nový hardware pro nový standard pamětí.

Skříně

Vývoj skříní stagnuje a jen občas se objeví něco opravdu neotřelého, jinak ale máme na trhu široký výběr různých velikostí, typů, atp. Výrobci hardwaru už dávno začali hromadně využívat barevné LED, které se dnes cpou snad do všeho krom procesorů.

Dnes už se také nehraje na to, aby skříně nabízely velké množství pozic. Trend je spíše ten, že pozic je málo a jsou v případě 2,5" navíc rozmístěny všude možně, aby se uvolněné místo nabídlo sáhodlouhým kartám či vodním chladičům. Navíc ten, kdo se rozhodne pro M.2 SSD, nemusí už potřebovat vůbec žádné 2,5" či 3,5" pozice.

Zvuková karta

Obvyklý přístup je dnes: "neřeším, je na základní desce". Pokud nejste opravdoví hudební fajnšmekři či nepotřebujete speciální zvukovou kartu, ta integrovaná obvykle stačí. Zvlášť v poslední době výrobci desek dbají na kvalitnější zvuk. Obvykle umí 7.1, má 100% podporu operačního systému a hry už také nezpomaluje. Pokud ale máte lepší repro, je dobré se poohlédnout po lepší zvukové kartě. Je totiž škoda degradovat drahou reprosoustavu integrovanou zvukovkou na levné desce.

Periferie

Někomu může stačit obyčejná klávesnice a myš za 300 Kč, někomu nebude stačit příslušenství za 10 000 Kč. Je třeba si uvědomit, co k počítači opravdu potřebujete a co chcete. A nejvíce investovat do toho, co používáte nejčastěji. Určitě je dobré investovat do kvalitních periferií a koupit si klávesnici, která vám bude vyhovovat rozložením kláves a celkovým provedením, přičemž zvyk je zde opravdu železná košile. Pracujete-li v noci, je možné si zvolit podsvícenou klávesnici, jejíž popisky ale na druhou stranu bez podsvícení mohou být špatně vidět a v noci mohou být rušivé.



Píšete hodně textu? Pak se poohlédněte po mechanické klávesnici, jež jsou ale obvykle výrazně dražší, ale zase poskytne daleko lepší odezvu kláves, která bude téměř u všech stejná. Na trhu se v posledních letech také objevilo mnoho nových typů klávesnicových tlačítek, především od Cherry MX, mezi nimiž si lze vybrat. Zde ale silně doporučuji se s nimi před koupí seznámit osobně, což vám žádný popis, video ani recenze nenahradí.

Software

Coby operační systém pro počítače vhodné i na hry doporučujeme moderní Windows 10 či 11. Investice do antivirového programu se s ohledem na funkce daného systému zdá být už zbytečná. Doba drahých antivirových programů je pryč a pokud používáte zdravý rozum a neklikáte bezhlavě na všechny odkazy, co kde vidíte, nemá drahý antivir už moc velké opodstatnění, přičemž svou neustále aktualizovanou antivirovou ochranu má pochopitelně už samotný systém.

Další software je už vaše volba. Pokud potřebujete jen základní psaní dokumentů, asi není třeba velký balík Microsoft Office, ale může stačit Libre Office (dříve Open Office), a to i přes jeho těžkopádnost v ovládání. Také u editace fotografií můžete často slyšet, že Photoshop je to pravé. Ano, obvykle je to pravda. Ale je to to pravé i pro vás? Nestačí si při výběru příslušenství zjistit, zda nedodávají např. Photoshop Elements jako bonus? Např. koupíte-li si grafický tablet, může být Photoshop Elements už přibalen. Také existují bezplatné varianty typu Gimp či Paint .NET. Ty sice poskytují pro někoho krkolomné ovládání (Gimp), nebo nedostatečné funkce (Paint .NET), ale tyto výtky jsou platné z pohledu profesionálů. Pokud potřebujete jednou za týden upravit dva obrázky, může vám bezplatná varianta bohatě stačit.

Je dobré myslet i na katalogizaci fotek. V téměř každé rodině je už aspoň 1 digitální foťák a i ty vytlačují mobilní telefony. Existují opět placené programy stylu Adobe Lightroom, ale pro běžné použití dostačuje (a někdy je i lepší, navíc je v češtině) Zoner Photo Studio, který za svou cenu poskytuje opravdu mnoho.





